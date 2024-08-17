Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, bazı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin Büyükelçileri, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Bakan Güler, Endonezya'nın Milli Günü'nü en içten dilekleriyle kutladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Endonezya halkına selamlarını ve saygılarını sunduğunu söyleyen Güler, "Sözlerimin başında Endonezya'nın bağımsızlığı uğrunda cesaret ve kahramanlıkla mücadele ederken hayatını feda eden, büyük ve güçlü bir ülkenin ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi olan şanlı Endonezya'nın kahramanlarını da yad etmek istiyorum." dedi.

Güler Endonezya'nın Türkiye için özel bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "Zira ülkelerimizin coğrafi uzaklığına rağmen asırlardır devam eden dostluk ve kardeşlik bağları bulunmaktadır. Geçmişten günümüze ulaşan bu bağlar, bugün de ülkelerimiz arasındaki çok yönlü işbirliği ve güçlü dostluk ilişkilerine zemin hazırlarken ortak geleceğimize de yön veriyor. Sahip olduğu konum ve potansiyeliyle jeopolitik önemdeki Endonezya, Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük stratejik ortaklarından birisidir. Nitekim, ikili ilişkilerimiz ve işbirliğimiz son yıllarda hemen hemen her alanda artan bir ivmeyle gelişmektedir." ifadelerini kullandı.

Özellikle Türkiye'nin Güneydoğu Asya ile olan ticaret hacminde Endonezya'nı önemli yer tuttuğuna değinen Güler, şunları söyledi:

"Tüm bunların yanı sıra Türkiye ve Endonezya olarak üye olduğumuz uluslararası platformlarda da işbirliği içerisindeyiz. Bölgesel ve küresel barış ve istikrarın tesisine yönelik ortak tutumumuz oldukça kıymetlidir. Keza ülkelerimizde meydana gelen afetlerde sergilediğimiz güçlü dayanışma, iki ülke halkının ne denli duygusal bağların olduğunu ve zor zamanlarda birbirine olan desteğini göstermektedir. Nitekim Türkiye, 2018'de meydana gelen deprem ve tsunaminin yol açtığı felaket karşısında Endonezyalı kardeşlerinin yanında yer almıştır. Aynı şekilde Endonezya Hükümeti de geçen yıl ülkemizde meydana gelen ve büyük bir yıkıma yol açan deprem üzerine arama kurtarma ekipleriyle destek sağlamış ve çok çeşitli yardımlar göndermiştir. Bu zor zamanlarımızda yanımızda olan Endonezyalı dostlarımıza bilhassa yardımların planlanmasında gösterdikleri üstün çabalar için Endonezya Büyükelçiliğinin tüm seçkin personeline de bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

Güler, Endonezya ile askeri ve savunma sanayi alanında da işbirliğinin güçlendirildiğine dikkati çekerek, "Ortak fayda temelinde geçtiğimiz yıl imzaladığımız eylem planı, bu alandaki ilke ve hedef birlikteliğimizi en açık şekilde yansıtmaktadır. Buna yönelik somut uygulamaları hayata geçirmenin ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve güveni daha da artıracağı muhakkaktır. Ayrıca silahlı kuvvetlerimizin birlikte icra edecekleri eğitim ve tatbikatların sayısı da giderek artmaktadır. Temel hedefimiz, birbirimize duyduğumuz güven ilişkisi ve ortak tarihi geçmişimizden aldığımız ilham ve motivasyonla dostluk ve işbirliğimizin her alanda çok daha güçlü bir seviyeye ulaştırılmasıdır." dedi.

Büyükelçi Purnama'nın göreve başladığı ilk günden itibaren yaptığı verimli çalışmalarla iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini gelişmesine katkı sunduğunu belirten Güler, "Bu vesileyle kendilerine de özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime son verirken, Türkiye-Endonezya dostluk ve kardeşliğinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

"Filistin halkını geride bırakmayacağız"

Büyükelçi Purnama da ülkesinin bağımsızlığının 79. yıl dönümünü kutlamaktan onur duyduğunu belirterek, "Ekonomimiz gelişiyor, demokrasimiz mücadele ediyor ve geleceğimiz yaklaşıyor! 2045'e kadar dünyanın ilk 5 ekonomisi haline gelmeyi hedefleyen Altın Endonezya Vizyonu doğrultusunda yeni bir döneme cesurca adım atıyoruz." dedi.

Purnama, bu dönemin müreffeh, adil ve sürdürülebilir bir Endonezya için yol haritası olduğuna işaret ederek, "Bu hedefe tek başımıza ulaşamayız. Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızın sürekli desteğine ve işbirliğine ihtiyacımız var ve bu yolculukta Türkiye'nin yol arkadaşımız olacağına güvenebileceğimizi biliyorum." diye konuştu.

İki ülkeye doğrudan fayda sağlayan işbirliklerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Purnama, "Olasılıklar sonsuz. Endonezya Büyükelçisi olarak ticaret ve yatırımdan savunmaya, sağlıktan enerji ve altyapıya kadar tüm işbirliği yollarını keşfetmek için elimden geleni yapıyorum. Türkiye'nin karşılıklı büyümeyi ve ortak refahı teşvik edecek bu fırsatı coşkuyla karşıladığını görmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Purnama, sözlerine şöyle devam etti:

"Ortaklığımız aynı zamanda ümmete ve tüm dünyaya fayda sağlamalıdır. Bu, özellikle bugünkü gibi jeopolitik türbülans dönemlerinde kritik önem taşımaktadır. Çatışmalar ve rekabetler dünyayı parçalara ayırıyor. İnsanlık duygusu göz ardı ediliyor, kurallara dayalı uluslararası düzen anlamını yitiriyor. Endonezya ve Türkiye, barışa olan ortak bağlılığımız, Müslüman dünyasındaki etkimiz, Küresel Güney'e liderlik etmemiz ve ilkeli dış politikamız dahil olmak üzere değerlerimizi ve özlemlerimizi daha iyi yansıtan yeni bir küresel düzeni şekillendirmek için güçlü yöntemlere sahip."

Purnama, Gazze'deki insanlar için desteğe devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze'deki kardeşlerimiz için de aynı şekilde sesimizi yükseltiyoruz. Filistin devletine verdiğimiz destekten bir milimetre bile geri adım atmayacağız. Ne pahasına olursa olsun ve her şeye rağmen Filistin halkını geride bırakmayacağız. Birlikte, yeni dünya düzeninin yönlendiricileri, küresel sorunların çözümünün parçaları, daha istikrarlı ve adil bir dünya için pozitif güçler olmak için yeterli güce sahibiz."

Etkinlikte Endonezya'nın geleneksel dansları sergilendi.

Konuşmaların ardından misafirlere Endonezya ve Türk mutfağından yemekler ikram edildi.