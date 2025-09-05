Haberler

Ankara'da Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Dikkat Çekti

Ankara'da Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Dikkat Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde elektrikli skuter valizle yolculuk yapan bir kişi, sosyal medyada paylaşılan yeni görüntülerle yeniden gündeme geldi. Trafikte valiz üzerinde oturarak seyahat eden kişinin ilginç anları bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

ANKARA'da trafikte elektrikli skuter valizle yolculuk yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Altındağ ilçesindeki Akköprü kavşağında elektrikli skuter valizle trafikte yolculuk yapan kişi dikkat çekti. Trafiğin yoğun olduğu yolda valiz üzerinde oturarak seyreden kişi, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Trafikte valizle yolculuğun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aynı kişinin yine skuter valizle trafikte seyrettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro seferberlik ilan etti! 8 milyon kişiyi askere çağırıyor

Seferberlik ilan edip, 8 milyon kişiyi askere çağırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.