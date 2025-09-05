Ankara'da Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Dikkat Çekti
Ankara'nın Altındağ ilçesinde elektrikli skuter valizle yolculuk yapan bir kişi, sosyal medyada paylaşılan yeni görüntülerle yeniden gündeme geldi. Trafikte valiz üzerinde oturarak seyahat eden kişinin ilginç anları bir başka sürücü tarafından kaydedildi.
ANKARA'da trafikte elektrikli skuter valizle yolculuk yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Altındağ ilçesindeki Akköprü kavşağında elektrikli skuter valizle trafikte yolculuk yapan kişi dikkat çekti. Trafiğin yoğun olduğu yolda valiz üzerinde oturarak seyreden kişi, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Trafikte valizle yolculuğun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aynı kişinin yine skuter valizle trafikte seyrettiği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel