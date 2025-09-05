Ankara'da Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Dikkat Çekti

ANKARA'da trafikte elektrikli skuter valizle yolculuk yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Altındağ ilçesindeki Akköprü kavşağında elektrikli skuter valizle trafikte yolculuk yapan kişi dikkat çekti. Trafiğin yoğun olduğu yolda valiz üzerinde oturarak seyreden kişi, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Trafikte valizle yolculuğun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aynı kişinin yine skuter valizle trafikte seyrettiği anlar yer aldı.