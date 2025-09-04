Haberler

Ankara'da Elektrikli Skuter ile Valizle Seyahat

Güncelleme:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, elektrikli skuter ile valiz taşıyarak trafikte yolculuk yaptı. Bu ilginç anlar bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Altındağ ilçesindeki Akköprü kavşağında bir kişi, elektrikli skuter valizle trafikte yolculuk yaptı. Valizle trafikte seyreden kişi, arkasındaki araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, valizli kişinin can güvenliğini riske atarak, sağ şeritten ilerlediği anlar yer aldı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
