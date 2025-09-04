Ankara'da Elektrikli Skuter ile Valizle Seyahat
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, elektrikli skuter ile valiz taşıyarak trafikte yolculuk yaptı. Bu ilginç anlar bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde elektrikli skuter valizle trafikte seyreden kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Altındağ ilçesindeki Akköprü kavşağında bir kişi, elektrikli skuter valizle trafikte yolculuk yaptı. Valizle trafikte seyreden kişi, arkasındaki araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, valizli kişinin can güvenliğini riske atarak, sağ şeritten ilerlediği anlar yer aldı.
