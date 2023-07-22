Ankara'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen bir sürücü elektrik direğine çarptı ve yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.