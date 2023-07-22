Ankara'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncel Haberler
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen bir sürücü elektrik direğine çarptı ve yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.Y. yönetimindeki 06 ALG 64 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Nur Sokak'ta yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı.
Yaralanan ve sağlık ekibince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan Y.Y, buradaki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan yapılan muayenede, sürücünün 246 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel