Ankara'da Ekili Arazide Yangın Çıktı

Ankara'da Ekili Arazide Yangın Çıktı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yakacık mevkisinde bulunan bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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