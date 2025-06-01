Ankara'da ek atama bekleyen öğretmen adayları basın açıklaması yaptı

Başkentte ek atama bekleyen bazı öğretmen adayları Ulus Zafer Anıtı'nda açıklama yaptı.

Anıt önünde toplanan öğretmen adayları, "2024 KPSS ek atama müjdesi bekliyor", "Eğitim meşalesi elimizde, yakmamız için elinizi uzatın" yazılı pankartlar açıp, slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Musa Karakaş, 2024 KPSS'ye büyük umutlarla hazırlandıklarını, emeklerinin karşılığını alacaklarını düşündüklerini belirtti.

Karakaş, açıklanan 15 bin atama sayısının ve branş bazındaki dağılımların yetersiz olduğunu, gelecek yıldan itibaren Milli Eğitim Akademisi'ndeki eğitimlerin ardından öğretmenlerin atanacağını ancak 14 ay sürecek bu periyod nedeniyle gelecek yıl göreve başlayamayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Karakaş, şunları kaydetti:

"2024 KPSS puanıyla ek öğretmen ataması yapılması hususunda adım atılması, Akademi süreci başlamadan önce 2024 KPSS'ye giren öğretmenler için bir umut kapısının daha açılması, verilmesi beklenen müjdeler arasında, 2024 KPSS'ye giren öğretmenlere yönelik ek atama müjdesinin de yer alması dereceler yapan öğretmenler olarak sizlerden istirhamımız. İnanıyoruz ki bu çağrımız cevapsız kalmayacak. İstiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri ve aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak gördüğünüz biz genç öğretmenleri külliyede misafir eder, derdimizi aktarma fırsatı verirseniz ayrıca mutlu olacağımızı da belirtmek isteriz."

Atama bekleyen bazı öğretmen adaylarının da konuştuğu programda, ek atamayla ilgili şarkılar söylendi ve temsili olarak hazırlanan "2024 No'lu Sandık"a evet oyu atıldı.