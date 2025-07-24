Ankara'da EGO Otobüsünde Yangın Çıktı

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Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki bir EGO otobüsünde çıkan yangın, belediye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otobüste maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO'ya ait bir otobüste çıkan yangın, söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Susuz Mahallesi'nde seyir halindeki EGO otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, bölgedeki Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleriyle yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Yangında otobüste maddi hasar meydana gelirken, söndürme anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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