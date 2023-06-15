Ankara'da EGO Otobüsü ile Özel Halk Otobüsü Çarpıştı: 6 Yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı, başka bir otobüsün araç içi kamera görüntülerine yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Şehabettin Y. yönetimindeki 06 HO 1242 plakalı özel halk otobüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan A.Y. yönetimindeki 06 DDT 134 plakalı EGO otobüsüyle çarpıştı. Kazada, halk otobüsü şoförü Şehabettin Y. ile 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.