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Ankara'da Eğlence Merkezinde Kanlı Olay: Bir Kadın Öldürüldü, Şüpheli İntihar Girişiminde Bulundu

Ankara'da Eğlence Merkezinde Kanlı Olay: Bir Kadın Öldürüldü, Şüpheli İntihar Girişiminde Bulundu
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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir eğlence merkezinde, S.A.A. adlı kişi, görüşmek üzere geldiği N.Ç. adlı kadını silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. N.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, S.A.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da bir kişi, eğlence merkezinde görüştüğü kadını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, S.A.A. ile N.Ç. adlı kadın, görüşmek için Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinde bir araya geldi.

Görüşmenin devamında, yanında taşıdığı silahla N.Ç'ye ateş eden S.A.A, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.A.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Altındağ Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel ankara Hukuk Kaza Suç

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