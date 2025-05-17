Ankara'da Eğlence Mekanında Trajik Olay: Adam Kendini Vurdu

Ankara'da Eğlence Mekanında Trajik Olay: Adam Kendini Vurdu
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Ankara'da M.Ç. adlı kişi, eğlence mekanında tartıştığı kadınla yaşadığı kavganın ardından sahneye çıkarak elindeki silahı başına dayayıp intihar etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ANKARA'da M.Ç. (36) adlı kişi, eğlence mekanında sahneye çıkıp, elindeki tabancayı önce çevresindekilere doğrulttu, sonra kendini vurup yaşamına son verdi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında meydana geldi. M.Ç., sürekli gittiği eğlence mekanında çalışan, daha önce tanıştığı kadın ile bilinmeyen nedenle tartıştı. M.Ç., daha sonra elindeki tabancayla sahneye çıktı. M.Ç, kendisine engel olmak için yaklaşan kadını önce itti, sonra da tekme attı. M.Ç., başka birisi elindeki silahı almaya ve engel olmaya çalıştığı sırada tabancayı başına dayayıp ateşledi. M.Ç hayatını kaybederken, mekanda da panik yaşandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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