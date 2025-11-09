Haberler

Ankara'da Eğlence Mekanında Tabancayla Ateş Açıldı

Güncelleme:
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanının önünde motosikletli bir şahsın tabancayla ateş açması sonucu bir kişi yaralandı. Olayda şüpheli, 10'dan fazla el ateş ederek kaçtı. Yaralının durumu iyi.

Ankara'da, gece saatlerinde bir eğlence mekanının önünde motosikletli şahıs tarafından tabancayla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesine bağlı Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi'ne motosikletle gelen şüpheli, henüz belirlenemeyen nedenle bir eğlence mekanının önünde bulunan kişiye tabancayla ateş etti.

Şüpheli, olay yerinde 10'u aşkın el ateş ederek motosikletiyle Tunalı Hilmi Caddesi yönüne kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
