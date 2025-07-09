Ankara'da Eğlence Mekanına Yönelik Suç Örgütü Operasyonu: 6 Tutuklama

Ankara'da bir eğlence mekanında faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da bir eğlence mekanında, kadınlar adına açılmış ancak işletme tarafından yönetilen sosyal medya hesapları aracılığıyla ulaşılan mağdurlara fahiş fiyat uygulandığı, hesaba itiraz edenlere ise şiddet uygulandığı tespit edildi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında "örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık", "yağma", "fuhşa teşvik" ve "rüşvet" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürecinde rüşvet suçuna ilişkin bulgulara ulaşılması üzerine, 4 polis memuru ve 1 zabıta görevlisinin de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 940 bin 300 lira, 82 bin dolar ve 660 avronun yanı sıra 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 266 fişek, 3 POS cihazı, 9 flaş bellek ve 1 bilgisayar ele geçirildi.

İş yerinde farklı firmalara ait POS cihazlarının kullanılması nedeniyle 5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Toplam mağduriyet 7 milyon 400 bin lira

Gözaltına alınan 32 kişiden 11'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine getirilen şüphelilerden, örgüt lideri ve yöneticileri olduğu değerlendirilen 6 kişi tutuklandı. Örgüt üyesi olduğu belirtilen 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 40 mağdurun tespit edildiği ve toplam mağduriyetin yaklaşık 7 milyon 400 bin lira olduğu bildirildi.

4 polis memuru ile 1 zabıta görevlisinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.