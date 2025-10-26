Haberler

Ankara'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Yenimahalle'deki bir iş yeri, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı. Saldırıda yaralanan olmazken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir iş yeri motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Beştepe Mahallesi Armada Hayat Sokağı'ndaki bir eğlence mekanına plakasız motosikletle gelen 2 kişi silahla ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
