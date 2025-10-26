Ankara'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı
Yenimahalle'deki bir iş yeri, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı. Saldırıda yaralanan olmazken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Beştepe Mahallesi Armada Hayat Sokağı'ndaki bir eğlence mekanına plakasız motosikletle gelen 2 kişi silahla ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel