Ankara'da Eğitim Sertifikası ve Sürücü Belgesi Sahteciliği Operasyonu: 23 Tutuklama

Güncelleme:
Ankara'da bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaların taklit edilmesiyle sahte eğitim sertifikası ve sürücü belgesi düzenleyen 23 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam 92 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 92 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 23'ü "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından tutuklanırken, 69 kişi de adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik incelemeler sonucunda yasa dışı yollarla üretilen e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edilmişti.

Bunun üzerine başsavcılık, 1'i yönetici, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından gözaltı kararı vermişti.

Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 92 şüpheli gözaltına alınmıştı.

