Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Ankara'nın Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ve Altındağ'da bulunan 2 depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 milyon 900 bin sigara sarımında kullanılan makaron ve 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.
AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel