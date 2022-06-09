Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Ankara'nın Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'nın Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ve Altındağ'da bulunan 2 depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 milyon 900 bin sigara sarımında kullanılan makaron ve 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel Ankara Emniyet Müdürlüğü Altındağ Ankara Güncel Haberler

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