Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ve Altındağ'da bulunan 2 depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 milyon 900 bin sigara sarımında kullanılan makaron ve 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Altındağ Ankara Güncel Haberler

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