Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin 400 litre metil alkol, 6 bin 947 litre kolonya ve 12 bin 848 kozmetik ürünü ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.