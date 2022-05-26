Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin 400 litre metil alkol, 6 bin 947 litre kolonya ve 12 bin 848 kozmetik ürünü ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Ankara, Güncel, Haberler

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