Ankara'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Cankut Taşdan - Güncel
 - Güncelleme:
Ankara'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Etimesgut ve Ayaş ilçelerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Etimesgut ve Ayaş ilçelerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut Oğuzlar Mahallesi ve Ayaş Gökler Mahallesinde iki ayrı adreste, B.Ç.'nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrası yapılan aramalarda, 4 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title