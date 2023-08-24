Ankara'da düzenlenecek TEKNOFEST'e yoğun ilgi bekleniyor

MELİKE KESKİN/AĞIT ERDİ ULUKAYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara'da ilk kez düzenlenecek TEKNOFEST'e yoğun ilgi beklediklerini ifade etti.

Kacır, ROKETSAN ev sahipliğinde Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması'nı izlemek için geldiği Aksaray'da AA muhabirine, ülkenin kalkınması ve gelişmesi için sanayinin her alanında önemli projeler ortaya koyduklarını, gençleri teknolojinin merkezinde tutma gayesiyle hareket ettiklerini söyledi.

TEKNOFEST'in bu amaç için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kacır, bu yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 41 teknoloji yarışmasına 1 milyon gencin katıldığını dile getirdi.

Bunun dünyada eşi benzeri olmayan bir toplumsal dip dalga olduğunu belirten Kacır, "Milli teknoloji hamlesi adeta bir toplumsal seferberliğe dönüştü. Bizim için çok değerli çünkü bizim mukayeseli üstünlük açısından en büyük avantajımız, pek çok ülkenin sahip olmadığı ve bizim sahip olduğumuz en önemli kuvvet çarpanımız gençliğimiz. Gençlerimizi teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil etmek istiyoruz. Bunu ne kadar erken yaşta başlatabilirsek o kadar iyi netice alacağımızı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Ankara'da muazzam bir ilgi bekliyoruz"

TEKNOFEST'in bu amaç için önemli bir platform olduğuna işaret eden Kacır, "2023 yılında önemli bir adım attık. 'Üç büyükşehrimizde TEKNOFEST düzenlemeliyiz.' dedik. Nisan-mayıs aylarında İstanbul'daydık. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı Etimesgut Havalimanı'nda Ankara'da TEKNOFEST coşkusuyla kutlayacağız. 27 Eylül'de İzmir'de olacağız. TEKNOFEST'i dost ve kardeş coğrafyalarda da düzenledik." dedi.

Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Ankara'da ilk kez TEKNOFEST düzenlenecek. 30 Ağustos'ta, önümüzdeki hafta çarşambadan pazara 5 gün boyunca Ankara'da olacağız. Muazzam bir ilgi bekliyoruz. Başkentlileri ilk kez TEKNOFEST ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Ümit ediyorum bütün bu çabalarımız, gelecek 10 yılın, 10 yılların, gelecek 50 yılın ve 100 yılın Türkiye'nin olmasını sağlayacak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, savunma sanayisinde başlayan milli teknoloji hamlesinin, sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarına hızla yayılması, uzay teknolojilerinden enerji teknolojilerine, ulaştırma teknolojilerinden çevre teknolojilerine, tüm alanlarda benzer bir başarı hikayesinin Türk mühendisleri, Türk bilim insanları, Türk girişimciler tarafından yazılmasını sağlayacak."

"Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir iş"

Kacır, TEKNOFEST'in çok önemli kurumlardan destek aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak TEKNOFEST'in T3 Vakfı ile düzenleyici kurumuyuz ama 100'den fazla paydaşımız var. İşte bu Roket Yarışmaları'na ROKETSAN ev sahipliği yapıyor. Bu da dünyada eşi ve benzeri olmayan bir iş. Yani dev kurumlar, kapılarını, imkanlarını gençlere açıyor, onların ihtiyaç duyduğu malzemeleri, ekipmanları sunuyor. Böylelikle çok erken yaşlardan itibaren aslında belki 20-30 yıl önce hayali bile kurulamayacak işleri gençlerin bu yaşlardan itibaren başarmasına vesile oluyorlar. Ben 100'den fazla paydaşımızın her birine de bir paydaşımız olarak Anadolu Ajansına da teşekkürlerimi sunuyorum."

"Bir dünya markasının doğuşuna şahitlik ediyoruz"

Bir Anadolu şehri ziyaretinde yollarda Togg'u görmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Kacır, "Togg'un hikayesi aslında havacılığa çok benziyor. Togg milletimizin yitik sevdasıyla buluşmasının bir eseri. 1960'larda Devrim otomobili rüyası maalesef akamete uğramıştı ama şimdi devrin otomobilini Türk mühendisleri, Türk girişimcileri yollara koymayı başardı." dedi.

Bu başarıyı mümkün kılan unsurun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade olduğunu, bugün bu kararlılıkla üretimlerin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Kacır, "Togg, ağustosun ilk 15 gününde temmuz ayının tamamında üretilenden daha fazla üretildi. Her hafta üretim düzeyi katlanarak yükselecek. İnşallah yıl sonuna dek 28 bin Togg'un üretilmesi hedefleniyor. 2024 sonunda yeni model kamuoyuna tanıtılacak. 2025'in zannediyorum ilk çeyreğinde sedan model de artık yollarla buluşacak. Artık bir dünya markasının doğuşuna şahitlik ediyoruz." diye konuştu.