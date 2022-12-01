Ankara'da durdurulan tırda 12,5 kilogram esrar yakalandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan tırda, 12,5 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Gölbaşı ilçesi Ankara-Niğde otobanında, bir otomobil ile bir tırı durdurdu.

İçinde gazlı bez bulunan kolileri taşıyan tırın, çekici kısmındaki yatak bölümünde, narkotik köpekleri "İda" ve "Toma" ile yapılan aramada, 12,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Tırın öncüsü olduğu belirtilen otomobilin sürücüsü H.İ.P ile tırda bulunan M.P. ve eşi F.P gözaltına alındı. H.İ.P'nin, M.P'nin ağabeyi olduğu belirlendi.