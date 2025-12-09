Ankara'da 4 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

ANKARA'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Altındağ ilçesindeki uygulama noktasında görev yapan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Araç içerisinde 4 kilogram esrar ele geçirildi, B.A. ve O.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA,