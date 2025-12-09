Ankara'da 4 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 4 kilogram esrar bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Altındağ ilçesindeki uygulama noktasında görev yapan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Araç içerisinde 4 kilogram esrar ele geçirildi, B.A. ve O.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel