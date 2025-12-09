Ankara'da 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 4 kilogram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ'da denetimlerini sürdüren Asayiş Şubesi Motosikletli Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta ve otomobilde bulunan iki şüphelinin üzerlerinde yapılan aramada toplam 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan B.A. ve O.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.