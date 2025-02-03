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Ankara'da Durdurulan Araçta 300 Bin Boş Makaron ve Silahlar Ele Geçirildi

Ankara'da Durdurulan Araçta 300 Bin Boş Makaron ve Silahlar Ele Geçirildi
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Ankara'da yapılan asayiş uygulamasında durdurulan bir araçta 300 bin boş makaron, 3 ruhsatsız tabanca, mermiler ve para ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da asayiş uygulamasında durdurulan araçta 300 bin boş makaron ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 31 Ocak'ta Tıp Fakültesi Caddesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulama sırasında durdurulan araçta, 300 bin boş makaron, 3 ruhsatsız tabanca, 15 mermi, 1 çeyrek altın, 160 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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