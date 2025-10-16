Ankara'da Dur İhtarına Uymayan Araçta 153 Gram Esrar Ele Geçirildi
Beypazarı'nda dur ihtarında bulunulan otomobil, 12 kilometrelik kovalamaca sonrası durduruldu. Araçta yapılan aramada 153 gram esrar bulundu, 3 kişi tutuklandı.
Ankara-Beypazarı kara yolu üzerinde sivil polis ekipleri, takip ettikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu. Otomobilde bulunan 3 kişi 'dur' ihtarına uymayarak Yukarı Sanayi mevkisinden Macun köyü istikametine kaçtı. 12 kilometrelik kovalamaca sonrası araç, Kabaca köyü mevkisinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 153 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.