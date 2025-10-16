Haberler

Ankara'da Dur İhtarına Uymayan Araçta 153 Gram Esrar Ele Geçirildi

Ankara'da Dur İhtarına Uymayan Araçta 153 Gram Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı'nda dur ihtarında bulunulan otomobil, 12 kilometrelik kovalamaca sonrası durduruldu. Araçta yapılan aramada 153 gram esrar bulundu, 3 kişi tutuklandı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobil, takip sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 153 gram esrar ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Ankara-Beypazarı kara yolu üzerinde sivil polis ekipleri, takip ettikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu. Otomobilde bulunan 3 kişi 'dur' ihtarına uymayarak Yukarı Sanayi mevkisinden Macun köyü istikametine kaçtı. 12 kilometrelik kovalamaca sonrası araç, Kabaca köyü mevkisinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 153 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor

95 tır, günlerdir İstanbul'da rehin! Nedeni uykuları kaçıracak cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor

Eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

İrfan Can'ın yanında Fener'den bir yıldız daha
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.