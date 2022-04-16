Ankara'da 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar verildi

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

Kaymakamlık tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin ve diğer protokol üyelerinin eşleri, masaları gezerek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, yetimlerin daha fazla yanlarında olmanın ve gönüllerine girebilmenin gerektiğini söyledi.

"Bizler devlet olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de, bizim kadim kültürümüzde, irfanımız içerisinde zaten mündemiç olan yetime saygı, yetimin hakkını koruma ve yetimi görüp gözetme var." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün devlet politikası olarak hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle hassasiyetle üzerinde durarak, devlet politikası olarak da bugün çok ciddi bir şekilde ve pozitif ayrımcılığa tabi tutularak yürütülmekte. Allah'a hamdolsun hiçbir yetimimizi aç açıkta bırakmamaya gayret ediyoruz. Ama eğer bizim bilgimiz dışında, sizlerin bilgisi dahilinde unutulmuş, ihmal edilmiş yetimler varsa ne olur bizlerle irtibat kurup bizlerin bu üzerindeki vebali hiç olmazsa hafifletmemize, kaldırmamıza yardımcı olmuş olursunuz."

Sevgi Evleriyle, çocuk yurtlarıyla, koruyucu aileler ve gönüllü ailelerle yetim çocukları sarıp sarmalamaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Tabii bunlar annesi ya da babası olmayan çocuklarımız için ama bir de sosyal yetim dediğimiz bir kesim var ki onların durumu daha da vahim. Anne baba var, ilgilenmiyorlar. Anne baba var ama çocuklar mağdur. Birbirlerinden ayrı, ailede düzen yok, ailede huzur yok, o çocuklarımız gerçekten şefkate ve ilgiye aç büyüyorlar. Bunları da toplum olarak devlet olarak görüp gözetmeliyiz, onları da ihmal etmemeliyiz. Bu konuda da hem sivil toplum kuruluşlarımız hem ilçelerimiz, ildeki teşkilatlarımız hem de devletin diğer kurumları ciddi bir çaba ve gayret içerisinde. Çünkü eğer sağlıklı bir toplum olmak istiyorsak, sağlıklı bireyler, sağlıklı aileler oluşturmak durumundayız."

Vali Şahin, iyi yetişmemiş, birtakım şeylerden mahrum bırakılmış insanların oluşturduğu toplumlarda barışı, huzuru ve sükunu hakim kılmanın zor olduğuna işaret ederek, "Onun için hem kendi huzurumuz hem milletimizin huzuru hem insanlığın huzuru için ne olur kimsesizlere, muhtaçlara, özellikle de garip gurebaya, yetime hep birlikte el uzatalım, hep birlikte sahip çıkalım." diye konuştu.

Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşleri ile yetimler, şehit ve gazi çocukları, dezavantajlı çocuklar ve aileleri katıldı.