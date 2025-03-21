Ankara'da Dünya Ormancılık Günü Etkinliği Düzenlendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğünce "Doğanın Lezzeti Ormanda Saklı" sloganı ile 100. Mahallesi Ali Pınarı Sokak mevkisinde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Semih Doğanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Özen, Orman İşletme Müdürü Abdullah Günaçar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, fidanları toprakla buluşturdu.

Günaçar, fidanları geleceğe atılan önemli bir adım olarak toprakla buluşturduklarını belirterek, "Biz işletme olarak ormanlarımızı korumak ve güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşa fidan dağıtıldı.