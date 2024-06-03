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Ankara'da Dünya Bisiklet Günü etkinliği düzenlendi

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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bisiklet sürüldü.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğünce, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi.

Sincan Park'ta düzenlenen etkinlikte, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Başarlı, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve çok sayıda kişi bisiklet sürdü.

Sincan İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Celal Almaz, yaptığı açıklamada, amaçlarının gençleri bilgisayar başta olmak üzere bağımlılık yapan teknolojik aletlerden uzat tutmak olduğunu söyledi.

Etkinlikle, bisiklet kullanımını ve hareketli yaşamayı teşvik ettiklerini dile getiren Almaz, motorlu taşıtların çevreye verdiği zararlar için de farkındalık yarattıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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