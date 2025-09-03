Ankara'da Duman ve Is Kokusu Endişe Yarattı: Yangın Kastamonu'da

Ankara Valiliği, şehirde hissedilen yoğun duman ve is kokusunun Kastamonu'daki orman yangınlarından kaynaklandığını açıkladı. İlimizde herhangi bir yangın olayı bulunmadığı belirtildi.

ANKARA'da oluşan yoğun duman ve is kokusu endişeye neden olurken, valilik tarafından yapılan açıklamada, kokunun Kastamonu'da devam eden orman yangından kaynaklandığı belirtildi.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

