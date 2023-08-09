Ankara'da düğün konvoyunun önüne geçen trafik magandası kameralara yansıdı

Yenimahalle ilçesinde bir şahıs, düğün konvoyunun önüne geçerek lastik yaktı ve spin attı. Tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü hem kendi canını hem de diğer vatandaşların can ve mallarını tehlikeye attı. Sürücünün lastik yakması sonucu ortalığı duman kaplarken, mahalleli ise sesten ve dumandan rahatsız oldu.