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Ankara'da düğün konvoyunun önüne geçen trafik magandası kameralara yansıdı

Güncel Haberler

Yenimahalle ilçesinde bir şahıs, düğün konvoyunun önüne geçerek lastik yaktı ve spin attı. Tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü hem kendi canını hem de diğer vatandaşların can ve mallarını tehlikeye attı. Sürücünün lastik yakması sonucu ortalığı duman kaplarken, mahalleli ise sesten ve dumandan rahatsız oldu.

Ankara'da düğün konvoyunun önüne geçerek lastik yakan trafik magandası kameralara yansıdı.

Yenimahalle ilçesinde bir şahıs, düğün konvoyunun önüne geçerek lastik yaktı ve spin attı. Tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü hem kendi canını hem de diğer vatandaşların can ve mallarını tehlikeye attı. Sürücünün lastik yakması sonucu ortalığı duman kaplarken, mahalleli ise sesten ve dumandan rahatsız oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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