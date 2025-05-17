Ankara'da Düğün Konvoyuna Ceza: Ambulansa Yol Vermeyen Sürücülere Para Cezası

Ankara'da Düğün Konvoyuna Ceza: Ambulansa Yol Vermeyen Sürücülere Para Cezası
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Ankara Valiliği, ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki sürücülerin 49 bin 810 lira para cezası aldığını ve 3 aracın trafikten men edildiğini açıkladı. Olay sonrası tespit edilen ihlallerle ilgili emniyet ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Ankara Valiliği, ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki araç sürücülerine idari para cezası verildiğini, 3 aracın da trafikten menedildiğini bildirdi.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında "Konya Yolu Aşti istikametinde saat 13: 05 sıralarında ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu" başlığıyla paylaşılan video sonucu, emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit etti.

Yapılan inceleme ve kontroller sonucunda olaya karışan araçların sürücülerine, "sürücü belgesiz araç kullanmak", "muayenesiz araç kullanmak", "trafikte yol kapatmak ve yavaşlatmak", "saygısızca araç kullanmak" suçlarından, 49 bin 810 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan polis merkezine sevk edilen sürücülere ait araçlardan 3'ü trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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