Ankara'da düğün konvoyu kavgası: 5 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde benzin istasyonuna giren düğün konvoyu ve çalışanlar arasında kavga çıktı. Olayda 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Gökçek mahallesi, Sincan - Ayaş yolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Düğün konvoyu ihtiyaçlarını gidermek için benzin istasyonunda durdu. Benzin istasyonu marketi içerisinde sebebi bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonucu konvoydan 3, benzin istasyonu çalışanlarından ise 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere sevk edilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.