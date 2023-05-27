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Ankara'da düğün konvoyu kavgası: 5 yaralı

Ankara'da düğün konvoyu kavgası: 5 yaralı

Güncel Haberler

Ankara'nın Sincan ilçesinde benzin istasyonuna giren düğün konvoyundakilerle çalışanlar arasında kavga çıktı. Olayda 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde benzin istasyonuna giren düğün konvoyundakilerle çalışanlar arasında kavga çıktı. Olayda 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Gökçek Mahallesi Sincan-Ayaş yolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Düğün konvoyu ihtiyaçlarını gidermek için benzin istasyonunda durdu. Benzin istasyonu marketi içerisinde sebebi bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonucu konvoydan 3, benzin istasyonu çalışanlarından ise 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere sevk edilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sincan Ankara Güncel Haberler

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