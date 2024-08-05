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Ankara'da Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezalar

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Ankara'da cadde ortasında drift atan otomobilin sürücüsüne 47 bin 542 TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edildi.

ANKARA'da cadde ortasında drift atan otomobilin sürücüsüne 47 bin 542 TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 12.30 sıralarında plakasız siyah renkli bir otomobilin Çankaya ilçesi İncesu Caddesi'nde drift attığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerden otomobili tespit etti. Araç sahibi G.G.,'ye tescilli aracı plakasız kullanmak, standart dışı süspansiyon sistemi, sürücü belgesini yanında bulundurmamak, drift atmak, muayenesiz trafiğe çıkmak, sigortasız araç kullanmak maddelerinden toplam 47 bin 542 TL para cezası ve 2 ay sürücü belgesi iptal cezası uygulandı. Ayrıca trafikten men kararı olan araç, çekici ile otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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