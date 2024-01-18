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Ankara'da Döngüsel Ekonomi Konferansı Gerçekleşti

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Ankara'da döngüsel ekonomi konseptini daha geniş hedef gruplara tanıtılması ve en iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla 'Döngüsel Ekonomi Konferansı' düzenlendi. Konferansta Türkiye'nin 2053 hedeflerine ulaşmasında döngüsel ekonominin önemi vurgulandı ve çevre yönetimi konusundaki çalışmalar paylaşıldı.

Ankara'da "Döngüsel Ekonomi Konferansı" gerçekleşti

ANKARA - Ankara'da döngüsel ekonomi konseptini daha geniş hedef gruplara tanıtılması ve bu alanındaki en iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla "Döngüsel Ekonomi Konferansı" gerçekleşti.

Ankara'da bir otelde " Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi" çerçevesinde "Döngüsel Ekonomi Konferansı" gerçekleşti. Konferansta Türkiye'nin 2053 hedeflerine ulaşmasında önemli bir yer alan döngüsel ekonomi kavramının yaygınlaştırılmasına vurgu yapıldı.

Bunun yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Etkin kaynak ve atık yönetimi" konusundaki çalışmalar paylaşıldı. Konferansta Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişinde kurumsal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesine de dikkat çekildi.

Konferansa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank, yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun artışı ile daha fazla kaynak tüketildiğini belirtti.

"İklim değişikliğinin ciddi etkilerini yaşamayan tek bir ülke bile yok"

Doğal kaynaklara olan ihtiyaçların her geçen gün arttığını anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Dünyada iklim değişikliğinin ciddi etkilerini yaşamayan tek bir ülke bile yok. Ancak ülkemiz bulunduğu coğrafi jeopolitik yerinden kaynaklı iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Tüm dünyada sorun çözümüne yönelik çalışmalar da bir taraftan çok kıymetli akademisyenlerimizle devam ettiriliyor. Ancak dünya çapında görülen iklim değişikliğiyle mücadelede sosyal ve çevresel sorunlar, yeşil büyüme, yeşil ekonomi, düşük Ekonomi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi yeni kavramlar da bu sayede ortaya çıkmış bulunuyor."

Sıfır atığın israftan kaçınmak noktasında önemli bir durum olduğuna dikkati çeken Varank, "Sıfır atık uygulamalarının uluslararası alanda da yaygınlaştırılması için 2022 Birleşmiş Milletler Genel 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemini ilerletmek için sıfır atık girişim teşvik edilmesi kararını kabul ederek sıfır atık girişimlerinin önemini resmen kabul etmiş bulunuyor" dedi.

Konferansa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve bürokrat katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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