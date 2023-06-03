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Ankara'da Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncel Haberler

Ankara'nın merkez ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda geniş su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. İlçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tahliye çalışmalarına başladı.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'nın merkez ilçelerinde kısa süreli yaşanan dolu ve sağanak yağmur yağışı ile cadde ve sokaklarda geniş su birikintileri oluştu. Ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, vatandaşlar kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi. Alt geçitlerde biriken su birikintileri trafiği aksatırken, bazı dükkan ve alışveriş merkezlerini su bastı.

Cadde ve yollarda biriken su birikintilerinin tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Güncel Haberler

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