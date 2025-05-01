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Ankara'da Dolu ve Sağanak Yağış Devam Ediyor

Ankara'da Dolu ve Sağanak Yağış Devam Ediyor
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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Keçiören ve Mamak'ta yollar su ve çamurla kaplandı, sürücüler zor durumda kaldı. Yüksek kesimlerde ise fındık büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi.

DOLU VE SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Keçiören ve Mamak ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar su ve çamurla kaplanırken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Yüksek kesimlerde ise fındık büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Ekipler, olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Mikail KARAMAN- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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