Ankara'da Dolmuş ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı.
Altınay Caddesi'nde M.T. idaresindeki 06 LA 0506 plakalı otomobil, 06 J 1314 plakalı dolmuşa çarptı.
Kazanın etkisiyle devrilen dolmuştaki 5 kişi ile otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere götürülürken, devrilen dolmuş ile otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı.