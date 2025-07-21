Ankara'da Dolmuş Şoförüne Cep Telefonu Kullanımından Ceza

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Ankara'da dolmuş şoförü S.Ç, seyir halinde cep telefonu kullandığı ve emniyet kemeri takmadığı için 3 bin 160 lira idari para cezasına çarptırıldı. Yolcuların ihbarı üzerine durdurulan dolmuş, trafik ekipleri tarafından kontrol edildi.

Ankara'da seyir halinde cep telefonu kullanan dolmuş şoförüne 3 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

Dolmuş şoförü S.Ç, direksiyon başında cep telefonu kullanırken yolcular tarafından görüntülendi.

Yolcuların durumu ihbar etmesi üzerine, Keçiören istikametinde ilerleyen dolmuş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Vatan Caddesi'nde durduruldu.

Sürücüye, seyir halinde cep telefonu kullanması ve emniyet kemeri takmaması nedeniyle 3 bin 160 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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