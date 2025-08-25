Ankara'da Dolmuş Şoföründen Trafik Tartışması Sonrası Olay

Sincan'da dolmuş şoförü, yol vermeyen otomobil sürücüsüyle yaşadığı tartışma sonrası otomobile tekme atarak zarar verdi. O anlar cep telefonuyla kayda alındı ve şoför hakkında adli işlem başlatıldı.

ANKARA'da dolmuş şoförü, trafik tartıştığı sürücünün otomobiline tekme atarak zarar verdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü G.D. iddiaya göre; kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüyle trafikte tartıştı. Bir süre sonra dolmuştan inen G.D., otomobil sürücüsüne saldırmak istedi. Çevredekiler dolmuş şoförünü sakinleştirmeye çalışırken, G.D. ayağı ile otomobilin aynasına tekme attı. O anlar, otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Otomobil sürücüsünün şikayeti sonrası harekete geçen polis, dolmuş şoförünü tespit ederek ehliyetine el koydu. Ayrıca G.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Umutcan ÖREN-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
