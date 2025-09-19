Ankara'da Dolandırıcılıkla Suçlanan 18 Şüpheli Tutuklandı

Haberler

Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 37.5 milyon lira dolandıran 24 şüpheliden 18'i tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Ankara'da, kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak 9 müştekiden 37 milyon 550 bin lira menfaat temin ettikleri belirlenen 24 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 24 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 18'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
