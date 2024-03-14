Ankara'da dolandırıcılık suçundan hükümlü cezaevine gönderildi

Ankara'da dolandırıcılık suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "parada sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan Y.Y'nin Keçiören ilçesinde saklandığı adresi belirledi.

Buraya düzenlenen operasyonla yakalanan Y.Y. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.