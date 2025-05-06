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Ankara'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Ankara'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, evlilik ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan 57 dosyadan 78 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlüyü operasyonla yakaladı. Hükümlü, sahte kimlikle kadınlarla iletişime geçerek borsa ve kripto yatırımlarıyla kazanç vaadinde bulunuyordu.

Ankara'da "evlilik" ve "yatırım" vaadiyle dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çankaya ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, internette "romantik yatırımcı" olarak tanınan, 57 farklı dosyadan 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.S.D. yakalandı.

Sahte isim ve fotoğraflarla üyelik oluşturduğu sitelerde evlenme vaadiyle kadınlarla iletişime geçip kendisini iş insanı olarak tanıtan firari hükümlünün, bu kişileri borsa ve kripto alanlarında küçük yatırımla çok para kazandırabileceğini söyleyerek dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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