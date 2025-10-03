Haberler

Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da hazineye ait arazileri satma vaadiyle 13 milyon lira ve 1 milyon 78 bin dolar dolandırdığı iddia edilen 9 kişi, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerin, kamu görevlileriyle ilişkileri olduğunu öne sürdükleri öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, kamu görevlileriyle ilişkileri olduklarını söyleyip kentteki milli emlak arazilerinden yer alınacağı ve yurt dışından kredi ayarlanacağı vaadiyle 2 müştekiden, 13 milyon lira ve 1 milyon 78 bin dolar menfaat temin ettikleri belirlenen 9 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarla şüpheliler C.D, E.K, B.A, M.Ç.G, B.K, A.B, C.G, G.G. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
