Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu: 24 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 9 kişiden toplamda 37 milyon 550 bin TL temin ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 24 şüpheliden 18 şüphelinin tutuklandığını, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, kendilerini polis, savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 9 müştekiden toplamda 37 milyon 550 bin TL menfaat temin ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 24 şüpheli hakkında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte yürütülen soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, sevk edilen 18 şüpheli tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."