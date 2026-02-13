Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 22 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, müştekilerden yaklaşık 87 milyon lira menfaat temin ettikleri belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 11 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.