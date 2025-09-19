Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Tutuklama

ANKARA'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 9 kişiyi toplam 37 milyon 550 bin TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 24 kişiden 18'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 9 kişiyi 37 milyon 550 bin TL dolandırdığı tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleriyle koordineli yürütülen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma sürüyor.