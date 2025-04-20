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Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Şüpheli Tutuklandı

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Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin 10 kişiden 15 milyon lira değerinde döviz ve altın alarak dolandırdığı bildirildi. Düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalanırken, 17'si tutuklandı.

Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kendilerini telefonda polis olarak tanıtan şüpheliler, "Adınız terör örgütüne karıştı. Kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ'ye para topluyorlar. Biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizdeki ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin. İnceleme sonrası size geri vereceğiz." diyerek Ankara'da 10 kişiden 15 milyon lira değerinde döviz ve altın aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 23 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda, ziynet eşyaları, 255 bin dolar ve 4 milyon lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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