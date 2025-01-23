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Ankara'da Dolandırıcılık İddiasıyla Hakim Taklidi Yapan İki Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'da Dolandırıcılık İddiasıyla Hakim Taklidi Yapan İki Kişi Gözaltına Alındı
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Ankara'da kendisini 'idari yargı hakimi' olarak tanıtan D.Ş. ve erkek arkadaşı U.A., dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. Yetkililere göre, mağdurlara danışmanlık yapma vaadiyle milyonlarca lira dolandırdıkları tespit edildi. Ofiste yapılan aramada ruhsatsız silah ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Ankara'da kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtan kadın ve erkek arkadaşı, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde kendisini idari hakim olarak tanıtan bir kadının danışmanlık adı altında avukatlık yaptığı ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtan D.Ş. ve ofisin "kurucu müdürü" olduğunu iddia eden erkek arkadaşı U.A'yı gözaltına aldı.

Ofiste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile şarjör, 6 fişek, 1 hakim cübbesi ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Zanlıların, mağdurlara "davalarınızı kazandırırız", "işe koyarız ve iş çözeriz" gibi vaatlerle milyonlarca lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

D.Ş. ve U.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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