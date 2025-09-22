Ankara'da Dolandırıcılık Çetesi Operasyonu: 24 Şüpheli Gözaltında

ANKARA'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp 9 kişiyi 17,5 milyon TL dolandırdıkları iddia edilen 24 şüpheli, 8 ilde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i tutuklandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, rastgele aradıkları telefon numaralarının sahiplerine kendilerini polis, savcı ya da hakim olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye operasyon düzenledi. Ankara merkezli, İstanbul, İzmir, Denizli, Nevşehir, Mersin, Gaziantep, Adana'da yapılan operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aradıkları kişilere, 'Adınız terör örgütüne karıştı. Terör örgütü, kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor. Biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin. İnceleme sonrasında size geri vereceğiz, hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak' diyerek ikna ettiği tespit edildi. Ankara'da yaşayan 9 kişiyi toplam 17,5 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı.

Dolandırdıkları kişilerden para almaya giderken maske ve şapka takan şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıdı.