Ankara'da Dolandırıcılığa 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

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Ankara'da bir emekliye kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, 84 bin dolarını alarak hapse girdi. Dolandırıcı hakkında verilen ceza, emeklinin yaşadığı dolandırıcılık olayı sonrası düzenlendi.

(ANKARA) - Ankara'da telefonla aradığı emekliye kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtan ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyleyerek  84 bin dolarını alan kişiye 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ankara'da bir emeklinin telefonunu arayan dolandırıcı, kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıttı. "Fetullahçı Terör Örgütü'nün canlanmaya başladığını, kimliğinin bu örgütün eline geçtiğini ve bazı yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığını" söyleyen dolandırıcı, telefon mesajıyla emekliye üzerinde isminin bulunduğu bazı sahte dekontlar da gönderdi.

Ertesi gün başka bir numaradan aranan emekliyi ikna etmeye çalışan dolandırıcı bu kez kendisini "Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse" olarak tanıttı. Google'de arama verdiğinde kendisi hakkında bilgi sahibi olabileceğini söyleyen dolandırıcı, malvarlığıyla ilgili sorular sordu.

"Operasyonda kilit isimsin" dediler

Kimliğiyle yasa dışı ödemeler yapıldığının, operasyonda kilit isim olduğunun, can güvenliğinin tehlikede bulunduğunun ve hapse girebileceğinin söylenmesi üzerine emekli, arayan kişiye kur korumalı mevduat hesabından bahsetti.

Dolandırıcılara inanan emekli, bankaya giderek, 84 bin dolar değerindeki parasının tamamını bozdurdu.

84 bin dolar parayı, bez poşet içerisinde verdi

Dolandırıcının talebi üzerine parayı dolara çeviren ve evinde tutan emekliyi tekrar arayan ve paranın evde bulunduğundan emin olan dolandırıcı, "gizlilik gereği sivil bir kişinin evine gelerek parayı alacağını, bu kişiyle kesinlikle konuşmaması gerektiğini" söyledi. Tüm bunlara inanan emekli, 84 bin dolar parayı bez poşet içerisinde evine gelen kişiye verdi.

Aradan bir süre geçtikten sonra dolandırıldığını fark eden emekli, savcılığa şikayette bulundu. Konuyla ilgili dava açıldı, emeklinin şikayetçi olduğu kişi Mersin'de aynı suçu işlediği sırada yakalandı. Daha önce de dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan kişi, emekli tarafından teşhis edildi.

"Nitelikli dolandırcılık" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası

Dolandırıcı hakkında Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme yargılama sonunda sanığa "nitelikli dolandırcılık" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Mağdur emeklinin avukatı Helin Su Kaplan, sanığın suçu tek başına işlemediğini, organize suç örgütü kapsamında eylemin düzenlendiğini belirterek, kararı bu gerekçelerle istinafa taşıyacaklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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