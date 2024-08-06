Ankara'da doğal gaz patlaması: Bir kişi hayatını kaybetti

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çankaya ilçemizde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir vatandaşımız vefat etmiş olup; ekiplerimizce konuyla ilgili çok yönlü ve detaylı inceleme ve araştırma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.