Ankara'da doğal gaz patlaması: Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çankaya ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çankaya ilçemizde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir vatandaşımız vefat etmiş olup; ekiplerimizce konuyla ilgili çok yönlü ve detaylı inceleme ve araştırma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.